UFO Star 2900

1 октября 2022, 10:49

Найпотужніший обігрівач UFO, що може бути використаний для обігріву приміщень усіх типів - житлових та не житлових, ангарних, веранд, транзитних та ін.

Розраховано на площу до 34 квадратних метрів включно

Особливості:

термостат

потужність - 2900 Вт

можливість встановлення – на стіну/підлогу (встановлення на телескопічну ніжку UFO)

захисна решітка на передній панелі обігрівача

передача тепла протягом 30 секунд

підтримка постійної температури

ступінь вологозахисту - IP 44

габарити - 19х109х9 см

гарантія - 48 місяців

Придбати пристрій можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua з безкоштовною доставкою по всій країні та додатковою знижкою у випадку оплати карткою. До речі, цю модель можна купити як з ніжкою, так і без неї.



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