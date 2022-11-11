11 ноября 2022, 9:45

Наш найпотужніший UFO Star 2900 можна купити на Розетка

Найкрутіший UFO Star 2900 доступний для придбання в мережі Розетка (http://surl.li/dgnds).

Нагадаємо - дана модель може бути використана для  обігріву приміщень усіх типів - житлових, нежитлових, ангарних, веранд, транзитних та ін.

Розраховано на площу до 34 квадратних метрів включно.

Особливості:

термостат
потужність - 2900 Вт
можливість встановлення – на стіну/підлогу (встановлення на телескопічну ніжку UFO)
захисна решітка на передній панелі обігрівача
передача тепла протягом 30 секунд
підтримка постійної температури
ступінь вологозахисту - IP 44
габарити - 19х109х9 см
гарантія - 48 місяців

Увага! Передбачена можливість придбання в кредит!

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