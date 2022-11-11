Наш найпотужніший UFO Star 2900 можна купити на Розетка

11 ноября 2022, 9:45

Найкрутіший UFO Star 2900 доступний для придбання в мережі Розетка (http://surl.li/dgnds).

Нагадаємо - дана модель може бути використана для обігріву приміщень усіх типів - житлових, нежитлових, ангарних, веранд, транзитних та ін.

Розраховано на площу до 34 квадратних метрів включно.

Особливості:

термостат

потужність - 2900 Вт

можливість встановлення – на стіну/підлогу (встановлення на телескопічну ніжку UFO)

захисна решітка на передній панелі обігрівача

передача тепла протягом 30 секунд

підтримка постійної температури

ступінь вологозахисту - IP 44

габарити - 19х109х9 см

гарантія - 48 місяців



Увага! Передбачена можливість придбання в кредит!



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