Стильний та функціональний іонізатор UFO ALF AIT/05 в доступності на Розетка

4 октября 2022, 16:45

Наш потужний іонізатор повітря UFO ALF AIT/05 доступний для придбання в інтернет-магазині Розетка (http://surl.li/ddagg).

Принцип дії даної моделі – взаємодія двох шарів - шар активованого вугілля і НЕРА-фільтр. Перший з зазначених є ефективним при уловлюванні і нейтралізації хімічних сполук, газів, запахів і сигаретного диму, які НЕРА-фільтр вловити не може. НЕРА-фільтр, в свою чергу, вловлює 99,97% часток (розміром 0,03 мікрона), великий об'єм зваженого пилу і запобігає їх повторній циркуляції в повітрі.

Підвищена ефективність HЕРА-фільтра і фільтраційної системи з активованим вугіллям, досягається за рахунок того, що негативні іони притягують до себе частинки інших компонентів в повітрі, утворюючи більші частки, які легше вловити фільтром.

тип управління – механічний;

основні функції - іонізація, очищення приміщення;

споживання енергії - 25 Вт;

вихід іонів - і1х105 / см3;

вихід активного кисню - 0,05 проміле;

спектр ультрафіолету - і20μw / cм2;

Ефективна площа дії - 25 м2.

Увага. При купівлі даної моделі, вам гарантована безкоштовна доставка на будь-яке відділення «Нова пошта».



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