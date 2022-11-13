Очищувач повітря ALF AIT 03 - 5 причин, чому ця модель - чудовий вибір для авто

13 ноября 2022, 21:08

В умовах сьогодення компактний та продуктивний іонізатор повітря - не буде зайвим функціональним елементом вашого авто.

І якщо наразі ви зайняті саме цим питанням, рекомендуємо поглянути в бік нашого ALF AIT 03. Чому саме його? Наші аргументи нижче:

дана модель забезпечує безшумну циркуляцію чистого і свіжого повітря;

з легкістю поміщається на приладовій панелі машини;

підключається до прикурювача;

за допомогою негативних іонів видаляє заряджені частинки й завдяки активному кисню нейтралізує запахи;

ви можете використовувати прилад не тільки в авто, але й у будь-якій кімнаті своєї квартири/будинку.

Придбати пристрій можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua з безкоштовною доставкою по всій країні та додатковою знижкою у випадку оплати карткою.

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