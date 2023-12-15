Абонентам "Київстар" радять змінити паролі

15 декабря 2023, 10:15

«Якщо щось відбувається, те, чого ви не розумієте, не зайвим буде змінити паролі на тих ресурсах, якими ви користуєтеся. Регулярно відбуваються крадіжки даних. Ми перебуваємо в стані війни, кібервійни, зокрема», – заявив співзасновник компанії Cyber Unit Technologies Єгор Аушев.