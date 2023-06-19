19 июня 2023, 15:45

Рєзніков анонсував створення "IT-коаліції" в рамках "Рамштайну"

“На горизонті з'являється ще одна коаліція для забезпечення перемоги України. Це обов'язково переросте у щось захоплююче, тож слідкуйте за новинами", - заявив міністр.


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