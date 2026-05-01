Аналоги OLX за кордоном: де купувати і продавати речі

Якщо ти за кордоном і шукаєш щось на кшталт OLX — ось популярні платформи, які працюють у різних країнах:
США
• Craigslist — класика для оголошень
• Facebook Marketplace — швидко і зручно
• OfferUp — популярний для локальних продажів
Велика Британія
• Gumtree — найближчий аналог OLX
• Facebook Marketplace
• Shpock — зручний мобільний додаток
Німеччина
• Kleinanzeigen — дуже популярний сервіс
• Shpock
• Facebook Marketplace
Польща
• OLX.pl — той самий OLX, але локальна версія
• Allegro Lokalnie
• Facebook Marketplace
Іспанія
• Wallapop — один із найпопулярніших
• Milanuncios
• Facebook Marketplace
Франція
• Leboncoin — головна платформа оголошень
• Facebook Marketplace