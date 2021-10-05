Укрпошта та OLX поновили безкоштовну доставку до кінця року

5 октября 2021, 9:15

Починаючи з 4 жовтня до кінця 2021 року Укрпошта безкоштовно доставлятиме замовлення з платформи OLX. Безкоштовна доставка діє для всіх товарів вагою до 30 кг та найдовшою стороною до 70 см.

Загалом за 7 місяців співпраці поштового оператора та OLX, Укрпошта доставила понад 1 млн відправлень.



«Укрпошта змінюється, і наші клієнти – як великий бізнес, так і кінцеві споживачі – це помічають і все частіше обирають саме Укрпошту для доставки своїх замовлень. Враховуючи попередній досвід співпраці з OLX ми очікуємо набагато більшу кількість замовлень, ніж навесні. Наша мета – довгострокова та взаємовигідна співпраця, яка обов'язково приведе до збільшення кількості відправлень та популяризації доставки від Укрпошти» - прокоментувала заступник генерального директора Укрпошти з розвитку бізнесу Альона Стьопіна.



Раніше, в березні-квітні поточного року, Укрпошта та OLХ вже запускали безкоштовну доставку. Тоді за півтора місяці клієнти надіслали Укрпоштою 500 тис відправлень.