20 сентября 2024, 10:15

Укрпошта доставлятиме безкоштовно картки Приватбанку ще у вісім країн світу

За місяць після запуску міжнародної доставки карток ПриватБанку Укрпоштою до мапи доступних для доставки країн додали 8 країн: Бельгію, Болгарію, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегію та Швецію.


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