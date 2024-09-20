Укрпошта доставлятиме безкоштовно картки Приватбанку ще у вісім країн світу

20 сентября 2024, 10:15

За місяць після запуску міжнародної доставки карток ПриватБанку Укрпоштою до мапи доступних для доставки країн додали 8 країн: Бельгію, Болгарію, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегію та Швецію.