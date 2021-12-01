Укрпошта запустила поповнення банківської картки НПС "Простір"

1 декабря 2021, 15:15

Укрпошта продовжує розширювати перелік фінансових послуг – у відділеннях відтепер можна поповнювати банківські картки національної платіжної системи «Простір».

Операції поповнення картки можна здійснити у майже 4 тис відділень із POS-терміналами.



«Оскільки для мільйонів українців Укрпошта залишається основним, якщо не єдиним, провідником базових послуг, ми постійно працюємо над розширенням їх переліку. У відділеннях Укрпошти тепер можна поповнювати банківські картки ще і національної платіжної системи «Простір». Укрпошта крок за кроком збільшує можливості для клієнтів отримати звичайні банківські послуги у поштових відділеннях. Адже нині банки активно закривають свої офіси, проте багато українців потребують таких послуг, а Укрпошта може в цьому допомогти, адже має найбільшу мережу офісів по всій Україні. А вже в наступному році пересувні відділення Укрпошти, які працюють в невеликих населених пунктах, будуть обладнані терміналами 3в1, і Укрпошта зможе надавати послуги з поповнення та переказу коштів на картки навіть у найменших і найвіддаленіших селах», - відзначив директор департаменту фінансового бізнесу Укрпошти Олег Кляпко.



Тепер в Укрпошті через POS-термінали можна здійснити операції за допомогою ключових платіжних систем, які діють в Україні – Простір, VISA та Mastercard. Поповнити картку можна на суму від 50 до 4999 грн за одну операцію. Вартість та умови послуги за посиланням.



Нагадаємо, у липні поточного року національний оператор запустив перекази з карток НПС «Простір». Укрпошта як перша небанківська установа України стала еквайром НПС «Простір» у червні 2018 р. після укладання договору з НБУ.



За статистикою поповнення карток є однією із популярних послуг серед клієнтів. Тільки із липня їх здійснено на загальну суму 78,8 млн грн. Національний поштовий оператор має 7500 власних POS-терміналів для прийому до оплати платіжних карток (VISA, Mastercard, Простір) в найбільш завантажених поштових відділеннях у обласних центрах та населених пунктах, де мешкає понад 2000 жителів.

Довідково: національна платіжна система «Простір» налічує 53 учасника (52 банків та Укрпошта), з яких 33 – здійснюють емісію та/або еквайринг.