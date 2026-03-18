Як покласти гроші на банківську картку в Німеччині: 4 основні способи

Якщо коротко, у Німеччині поповнення картки працює не так просто, як у багатьох інших країнах.
Не всі банки приймають готівку, а деякі онлайн-банки взагалі не мають такої можливості. Тому важливо знати основні варіанти.
Банківський переказ (Uberweisung)
Найпростіший і найпоширеніший спосіб. Гроші приходять з іншого рахунку — вашого або чужого. Саме так зазвичай надходять зарплати чи соціальні виплати. Зазвичай без комісії, але переказ може зайняти до 1 робочого дня.
Поповнення готівкою через банкомат
Можна внести гроші через банкомати з функцією Einzahlen (прийом готівки). Але це працює здебільшого тільки у банкоматах вашого банку.
Зазвичай ліміт — приблизно 5 000–10 000 € за операцію, комісії часто немає.
Через касу банку
Класичний спосіб — внести гроші у відділенні. Підходить для великих сум, але потрібно мати паспорт або посвідку на проживання і картку або IBAN.
Іноді банк може брати невелику комісію.
Через магазини (Cash26 / Cash im Shop)
Готівку можна внести прямо в супермаркетах або магазинах.
Схема проста: у додатку банку створюєте штрихкод → показуєте на касі → передаєте гроші.
Але є нюанси:
• ліміт приблизно до 999 € за операцію;
• можуть бути комісії 1–2%;
• доступно тільки для банків, які підтримують цю функцію.