Як покласти гроші на банківську картку в Німеччині: 4 основні способи

18 марта 2026, 10:15

Якщо коротко, у Німеччині поповнення картки працює не так просто, як у багатьох інших країнах.

Не всі банки приймають готівку, а деякі онлайн-банки взагалі не мають такої можливості. Тому важливо знати основні варіанти.

Банківський переказ (Uberweisung)

Найпростіший і найпоширеніший спосіб. Гроші приходять з іншого рахунку — вашого або чужого. Саме так зазвичай надходять зарплати чи соціальні виплати. Зазвичай без комісії, але переказ може зайняти до 1 робочого дня.



Поповнення готівкою через банкомат

Можна внести гроші через банкомати з функцією Einzahlen (прийом готівки). Але це працює здебільшого тільки у банкоматах вашого банку.

Зазвичай ліміт — приблизно 5 000–10 000 € за операцію, комісії часто немає.



Через касу банку

Класичний спосіб — внести гроші у відділенні. Підходить для великих сум, але потрібно мати паспорт або посвідку на проживання і картку або IBAN.

Іноді банк може брати невелику комісію.



Через магазини (Cash26 / Cash im Shop)

Готівку можна внести прямо в супермаркетах або магазинах.

Схема проста: у додатку банку створюєте штрихкод → показуєте на касі → передаєте гроші.



Але є нюанси:

• ліміт приблизно до 999 € за операцію;

• можуть бути комісії 1–2%;

• доступно тільки для банків, які підтримують цю функцію.