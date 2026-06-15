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15 июня 2026, 12:15

Із 28 червня між Дніпром та Одесою вперше запустять швидкісний поїзд "Інтерсіті"

Новий щоденний поїзд №753/754 стане першим в історії незалежної України регулярним швидкісним сполученням між Дніпром та Одесою. Продаж квитків уже відкрито.


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