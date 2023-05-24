Укрзалізниця запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023

24 мая 2023, 9:15

В новому графіку залізничники передбачили поїзд №148/147 Київ — Одеса, який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям Черкащини зручно планувати свій відпочинок у моря.



Ще 2 поїзди Укрзалізниці з нового графіка змінять свій маршрут прямування задля нових цікавих сполучень:

№13/14 Київ — Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Півд.), що дасть мешканцям Поділля та Тернопільщини зручне сполучення з рекреаційними зонами Закарпаття;



№234/233 Київ — Покровськ — Львів курсуватиме через Павлоград, даючи його мешканцям довгоочікуване сполучення з Києвом та Вінницею, Хмельницьким, Тернополем і Львовом.



Крім цього, в новому графіку чотирьом поїздам Укрзалізниці подовжено маршрут прямування:

№43/44 "Стефанія Експрес" Івано-Франківськ — Київ — Івано-Франківськ тепер під фірмову музику прямуватиме до Черкас, даючи мешканцям Черкащини нове зручне сполучення з Прикарпаттям;



№105/106 Одеса — Київ — Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми, що дозволить сумчанам діставатись приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси;

№63/64 Харків — Київ — Харків опціонально з нового графіка зможе курсувати до та зі Львова.