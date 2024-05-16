"Укрзалізниця" відновила пряме залізничне сполучення Славутича з Києвом

16 мая 2024, 10:45

Для цього залізничники продовжили маршрут регіонального електропоїзда Фастів – Чернігів до Славутича.

Сучасний модернізований електропоїзд тепер курсуватиме кожної п'ятниці, суботи, неділі та понеділка, починаючи з 17 травня.Зокрема, поїзд №894\893 вирушатиме зі Славутича о 16:19, прибуває до Києва о 20:26 та до Фастова о 21:44.У зворотному напрямку поїзд №892\891 вирушає з Фастова о 07:00, з Києва о 08:11 та прибуватиме до Славутича об 11:46.Також курсуватимуть додаткові приміські поїзди сполученням Чернігів – Славутич №6859\6860 (щодня, крім вихідних) та №6862 (щодня).