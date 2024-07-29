Україна та Польща розвиватимуть залізничне сполучення між країнами

29 июля 2024, 15:15

Представники Укрзалізниці та Польських державних залізниць (PKP) провели зустріч, на якій домовилися розвивати залізничне сполучення між країнами.

Під час зустрічі зокрема йшлось про покращення якості рухомого складу та розширення пропозиції місць на маршруті Львів - Варшава через Раву-Руську та можливість забезпечення зручних стикувань, зокрема з поїздами до Берліна, Відня та Праги.Крім того, Укрзалізниця запропонувала польським колегам повернутися до питання запуску додаткового поїзда за маршрутом Київ - Варшава.