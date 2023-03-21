Huawei представила рішення оптичного з'єднання для високошвидкісних залізниць

21 марта 2023, 9:15

На ХІ Всесвітньому конгресі UIC у Марокко Huawei продемонструвала рішення для побудови безпечнішої, ефективнішої та інтелектуальнішої мережі залізничного сполучення і забезпечення цифрової трансформації галузі.

У конгресі взяли участь численні керівники провідних світових залізничних компаній, представники міжнародних галузевих організацій, провідні фахівці з високошвидкісних залізниць, дослідники і науковці. Вони обговорили стан розвитку високошвидкісних залізниць у світі, нове бачення галузі та продемонстрували передові цифрові технології.

Світова залізнична галузь перебуває на критичному етапі цифрової трансформації. Такі концепції та аспекти, як «Мобільність як послуга» (MaaS), екологічність і низьковуглецевість, інтелектуальні функції, є актуальними тенденціями її розвитку.Ґу Юньбо (Gu Yunbo), президент підрозділу оптичних рішень, Huawei Enterprise, і Вань Сіфен (Wan Xifeng), головний архітектор підрозділу оптичних рішень, Huawei Enterprise, виступили з промовами на теми «Оптико-візуальний синтез створює підґрунтя безпеки на залізниці» та «Інтелектуальна повністю оптична інтегрована залізнична мережа» відповідно.Представляючи рішення для перевірки периметра залізничних колій Huawei Optical-Vision Linkage Railway Perimeter Inspection Solution, Ґу Юньбо зауважив: «Цифрова трансформація є трендом усієї залізничної галузі. Однак необхідно продовжувати інтегрувати нові технології у сценарії експлуатації. Рішення оптико-візуального зв'язку для контролю периметра поєднує вібраційні волоконно-оптичні технології із відеоаналізом для створення можливостей багатовимірного зондування і високоточного захисту периметра. Це допомагає вирішити проблему точності при охороні території залізниць і забезпечити безпечніше й ефективніше користування».Засноване на оптичній цифровій обробці сигналів (ODSP) і функціях виявлення порушень домену цілісності (IDF-AD), рішення Huawei для інтелектуальної перевірки периметра залізничних колій точно виявляє небезпеки за будь-якої погоди, різних сценаріїв і в різних вимірах, забезпечуючи нульову кількість хибнонегативних і низький рівень хибнопозитивних результатів, а також оптико-візуальний зв'язок.«Прискорення швидкісного залізничного сполучення, розвиток цифровізації та інтелектуальних рішень потребують вищих вимог щодо пропускної здатності, безпеки, надійності та затримки сигналу, — підкреслив Вань Сіфен (Wan Xifeng). — Рішення MS-OTN із підтримкою оптичного сервісного блока (OSU) є еволюцією технології SDH, підтримує мультисервісний доступ, значну пропускну здатність, високу безпеку та надійність, а також забезпечує просту експлуатацію і техобслуговування E2E. До того ж воно підтримує транспортну мережу нового покоління, орієнтовану на FRMCS, гарантує безпеку роботи залізниці та скорочує інвестиції у будівництво вторинних мереж у залізничній галузі».Huawei продовжуватиме досліджувати інновації і практики, повною мірою застосовуючи свої ІКТ-можливості, а також закладати фундамент цифрової інфраструктури для галузі залізничних перевезень, що сприятиме постійній цифровій трансформації інтелектуальних залізниць.