Нещодавно у печерах Перу знайшли трипалі мумії, що схожі до інопланетян. Через це у Конгресі вирішили провести спільне дослідження з американськими вченими для підтвердження їх автентичності.
На думку дослідників, це стане одне з найважливіших відкриттів в історії світу.
13 ноября 2024, 11:15
У США проведуть дослідження мумій знайдених у печерах Перу
Нещодавно у печерах Перу знайшли трипалі мумії, що схожі до інопланетян. Через це у Конгресі вирішили провести спільне дослідження з американськими вченими для підтвердження їх автентичності.
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