У США проведуть дослідження мумій знайдених у печерах Перу

13 ноября 2024, 11:15

Нещодавно у печерах Перу знайшли трипалі мумії, що схожі до інопланетян. Через це у Конгресі вирішили провести спільне дослідження з американськими вченими для підтвердження їх автентичності.



На думку дослідників, це стане одне з найважливіших відкриттів в історії світу.