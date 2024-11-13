13 ноября 2024, 11:15

У США проведуть дослідження мумій знайдених у печерах Перу

Нещодавно у печерах Перу знайшли трипалі мумії, що схожі до інопланетян. Через це у Конгресі вирішили провести спільне дослідження з американськими вченими для підтвердження їх автентичності.

На думку дослідників, це стане одне з найважливіших відкриттів в історії світу.


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