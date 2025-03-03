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3 марта 2025, 9:45

Повністю знищити імунну систему може одна безсонна ніч, — дослідження

Дослідження крові 237 людей до і після безсонної ночі показало, що недосип значно послаблює імунітет і може спричинити запалення та діабет.


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