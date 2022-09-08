У Китаї схвалили інгаляційну вакцину проти COVID-19

Щоб її отримати, достатньо просто один раз вдихнути препарат через рот. Після того, як вакцина потрапляє до легенів, вона стимулює імунітет слизової оболонки органу.
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