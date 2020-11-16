Что означает вакцина для инвесторов

16 ноября 2020, 9:15

Новость от компаний Pfizer и BioNTech об успешных испытаниях вакцины от Covid-19 вызвала сильное оживление на рынке акций. Вакцина показала очень высокий уровень эффективности — более 90%.

Для сравнения, эффективность на уровне 70%-80% уже считалась бы высокой и приемлемой для дальнейшего использования. Более высокая эффективность означает, что проблема с Covid может быть решена быстрее. Все это объясняет возникший оптимизм на рынке и последовавшее вакцинное ралли.



Следующим шагом должно стать одобрение вакцины со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США. Учитывая важность данной вакцины, ожидается оперативное одобрение со стороны регулятора для экстренного использования. Затем, по мере накопления дополнительных данных, вакцина может получить стандартное одобрение для широкого применения.



Применять вакцину в ограниченных объёмах могут начать в этом году, а массовое использование вакцины станет возможным в следующем году. Pfizer планирует произвести более миллиарда доз в 2021 году, что достаточно для широкой вакцинации населения США и Европы. Учитывая, что на поздних стадиях испытаний вакцины находятся еще ряд компаний, например, Moderna (MRNA), AstraZeneca (AZN), Jonson & Jonson (JNJ) и другие, с аналогичными планами производства, то можно с высокой долей уверенности говорить о достаточном объеме вакцин для решения глобальной проблемы с пандемией. Правда, понадобится время, но это уже не так сильно беспокоит рынки. Своеобразным мостом до момента снятия ограничений с экономики должен послужить очередной пакет правительственной помощи в США, который в любом случае будет приниматься в обозримом будущем.



В ближайшее время можно ожидать продолжения восстановления глобальной экономики. В третьем квартале 2020 года экономика США уже продемонстрировала энергичный рост, показав аннуализированный прирост на 33% по сравнению с предыдущим кварталом. Столь высокий прирост объясняется весьма депрессивным уровнем экономики во втором квартале, когда режим самоизоляции и ограничений был на максимуме. Тем не менее положительная динамика началась и будет продолжаться, пускай более медленными и, возможно, неровными темпами.



В этих условиях начнут себя лучше чувствовать секторы и индустрии, которые наиболее пострадали от пандемии. Речь идет про авиаперевозчиков, круизные компании, гостиницы. Восстановление экономики позволяет рассчитывать на рост финансового сектора благодаря увеличению спроса на кредиты и постепенному росту процентных ставок. В качестве бенефициара данного тренда можно рассматривать крупный диверсифицированный банк JPMorgan Chase (JPM).



Решение проблемы с Covid также должно сыграть положительную роль для сектора здравоохранения, где многие медицинские процедуры были отложены из-за нежелательности посещения больниц в период пандемии. Но в результате этого образовался отложенный спрос, который способен обеспечить более быстрое восстановление в этом секторе. Фаворитами в этой сфере могут стать такие компании, как Boston Scientific (BSX), Stryker (SYK), Medtronic (MDT).



Есть, правда, и те компании, для которых пандемия оказывала положительный эффект. Это касается многих технологических компаний, которые помогали бизнесу и людям находиться в режиме самоизоляции. Новость о вакцине вызвала определенную ротацию из технологического сектора в циклические. Но если посмотреть на более длинный горизонт, то технологический сектор по-прежнему остается наиболее перспективным для инвестирования. Основные драйверы роста в нем сохраняются, а именно, цифровая трансформация, технологии на базе искусственного интеллекта, 5G и многое другое от чего зависит рост производительности и благосостояния граждан. Поэтому такие компании, как Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) остаются актуальными. Технологический сектор является самым крупным в составе индекса S&P 500, покрывая примерно 28% индекса, что также следует учитывать при составлении портфеля.



В качестве вывода хотелось бы сказать, что вакцина открывает новые возможности для начала нового цикла роста экономики и рынка в целом. Надо понимать, что, несмотря на то, что определенные отрасли могут вести себя более ярко на ранних стадиях восстановления, инвесторам все же стоит использовать диверсифицированный подход. Таким образом удастся создать портфель на любое возможное развитие событий и рассчитывать на ожидаемый уровень доходности на длинном горизонте. Новая фаза экономического роста в широком смысле означает, что инвестирование в такой класс активов, как акции становится более оправданным и привлекательным.