KLM готовится к транспортировке вакцин против COVID

20 ноября 2020, 11:45

KLM Royal Dutch Airlines наращивает свои транспортные операции, поскольку компания готовится доставить жизненно важные вакцины против COVID-19 по всему миру.

Во время нынешней глобальной пандемии компания KLM и ее сеть авиаперевозок доставили средства индивидуальной защиты и другие важные медицинские продукты в медицинские учреждения и отдельным лицам. Теперь огромная логистическая задача будет заключаться в транспортировке вакцины COVID-19, как только она станет доступной.

Базирующаяся в Женеве Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) призывает правительства работать с авиакомпаниями и аэропортами, чтобы обеспечить их готовность к прибытию вакцины. ИАТА также предупреждает правительства о возможности серьезных ограничений пропускной способности, создаваемых самолетами, перевозящими вакцину.

В обычное время транспортировка материалов, чувствительных к времени и температуре, затруднена, но ничего подобного не будет, когда вы столкнетесь с задачей доставки вакцины от COVID-19.

«…Безопасная доставка вакцин против COVID-19 станет миссией века для мировой авиагрузовой отрасли. Но этого не произойдет без тщательного предварительного планирования. И время для этого пришло. Мы призываем правительства взять на себя ведущую роль в содействии сотрудничеству по всей логистической цепочке, чтобы объекты, меры безопасности и пограничные процессы были готовы к грандиозной и сложной предстоящей задаче », - сказал в своем заявлении генеральный директор и генеральный директор IATA Александр де Жуниак.

15 миллиардов доз. По оценкам экспертов в области здравоохранения, по всему миру потребуется распространить около 15 миллиардов доз вакцины. Многие из них необходимо транспортировать при очень низких температурах. Чтобы дать вам представление о том, насколько чувствительна к температуре вакцина Pfizers от COVID-19, необходимо отправлять замороженными при температуре -70 ° C по Цельсию. Хотя остается еще много неизвестных, мы знаем, что для обеспечения безопасного распространения вакцины необходимы системы и правила.

Приоритеты по обеспечению необходимыми помещениями для распределения вакцины включают следующее: Персонал обучен обращению с вакцинами, чувствительными ко времени и температуре. Установки и оборудование с регулируемой температурой. Возможности мониторинга для обеспечения целостности вакцин. Минимизация временной сборки за счет изменения существующей инфраструктуры