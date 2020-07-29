Системы безопасности в борьбе с пандемией: технологии против COVID-19

29 июля 2020, 14:34

Пока вакцина против COVID-19 остается лишь в проектах медиков - человечеству остается максимально быстро и эффективно адаптироваться к существующим карантинным условиям и ограничениям. Важнейшими из них являются социальное дистанцирование и применение специальных защитных средств – масок и костюмов.

Мировые бренды, производящие решения и системы для безопасности, охраны и видеомониторинга приняли активное участие в борьбе с распространением коронавируса. Практически сразу после объявления пандемии и карантина на рынок начали массово выходить новые специализированные разработки, а также адаптации на базе ранее применявшихся технологий.

Сегодня они стали неотъемлемой частью многих социальных объектов, транспортных узлов, объектов ритейла, государственных учреждений и прочих мест с большим потоком посетителей.

Предлагаем вашему вниманию ТОП-4 новых технологических трендов для предупреждения и сдерживания распространения COVID-19.

№1: тепловизоры и замер температуры тела

Камеры с тепловизионными функциями давно применяются в системах видеонаблюдения, работающих ночью и на объектах со слабым освещением. С началом пандемии производители расширили их возможности.

Современные тепловизионные видеокамеры не только выполняют свои прямые задачи – видеомониторинг и круглосуточную съемку в составе систем охраны, но и способны дистанционно измерять температуру людей в человекопотоке с высокой точностью до десятых долей градуса. Мгновенной автоматической диагностике одновременно подвергаются все, кто попадает в поле зрения объектива. Замер температуры осуществляется со скоростью до 1 секунды.

Сегодня мы поневоле попадаем «под прицел» камер, когда находимся в общественных местах, не замечая при этом присутствия тепловизоров. Естественно каждого из нас интеоресует, есть ли какая-либо гарантия обнаружения вируса и на сколько надежны и безопасны тепловизионные видеокамеры?

№2: выявление лиц без масок

Интегрированные усовершенствованные алгоритмы на базе технологий «искусственного интеллекта» и «глубокого обучения» помогают проводить оперативное распознавание личностей и поиск по доступным базам лиц.

Все большее применение находят камеры, которые способны точно распознавать личность, несмотря на маскировку и попытки изменить внешность. Ранее такие решения в основном применялись для поиска по базам правоохранительных органов в рамках криминальных расследований. Сегодня они служат для выявления в толпе людей без масок.

Технологии распознавания людей без масок или с повышенной температурой, работающие в комплексе с системами оповещения и сигнализации, предупреждают операторов и менеджеров общественных объектов о потенциальных рисках и угрозах. Тревожные оповещения транслируются на операторские мониторы и личные коммуникаторы гостей системы.

На внешние средства оповещения посетителей, установленные в залах социальных или бизнес-объектов (мониторы, динамики, громкоговорители и так далее), могут передаваться требования соблюдать социальную дистанцию, носить маски, пользоваться санитайзерами.

№3: мониторинг перемещения потенциально зараженных

Адаптированная видеоаналитика в комплексе с тепловизионными видеокамерами способна отслеживать дальнейшее перемещение людей с повышенной температурой или без масок, чтобы максимально быстро найти их в физической среде, изолировать от основной массы людей и направить на клиническое обследование.

Те же решения используются для сбора баз данных о людях с повышенной температурой. Эти базы могут использоваться медиками и государственными уполномоченными органами для мониторинга здоровья людей из группы риска, последующей диагностики, а также для контроля соблюдения карантинных мер.

Некоторые государства на период пандемии и карантина ввели в общее (кое-где – обязательное) пользование специальные мобильные трекинговые приложения для мониторинга перемещения людей. Несмотря на то, что такие меры вызывают у определенной части населения негативный отклик из-за опасений вторжения в частную жизнь и ее контроля.

№4: контроль числа посетителей

Интеграция «интеллектуальных» систем видеонаблюдения с системами оповещения, сигнализации и СКУД помогает управлять потоком посетителей и сдерживать его там, где количество людей превышает допустимое для соблюдения социального дистанцирования (1,5-2 метра между людьми).

Ранее подобные решения из области видеоаналитики активно применялись в сфере ритейла для изучения поведенческих характеристик групп покупателей и моделей их покупок. А также для оценки качества и скорости обслуживания посетителей в очередях. После адаптации под новые условия карантина, видеокамеры с функцией подсчета числа посетителей в контролируемой зоне в режиме реального времени (или в определенный момент времени) помогают более эффективно управлять человекопотоком, входами-выходами и избегать скоплений людей.

При этом подсчитывается не только количество людей в залах, но и на входе. Операторы получают своевременное предупреждение о критическом количестве посетителей, после чего система автоматически (или по команде оператора) блокирует вход или подает на внешний монитор у входа сообщение с просьбой пока подождать и не входить.