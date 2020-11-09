COVID-19 обошелся Airbus в 1 миллиард евро

9 ноября 2020, 12:45

Airbus опубликовал финансовые результаты за третий квартал. Как и все компании в авиационной отрасли, европейский производитель самолетов пострадал от пандемии COVID-19.

В частности, внезапное отсутствие спроса на новые коммерческие самолеты. Компания заявила, что понесла расходы, связанные с COVID-19, на сумму 1 миллиард евро.



Ранее Boeing сообщил, что в этом году он потерял почти 3,5 миллиарда долларов. За первые девять месяцев года было поставлено только 98 самолетов по сравнению с 568 в 2018 году. Согласно отчету о прибылях и убытках, Airbus видит аналогичный спад в коммерческом подразделении, поскольку поставки откладываются. Многие авиакомпании задаются вопросом, зачем им покупать новые самолеты, если они не летают на уже имеющихся самолетах.



Еще в марте Airbus было хорошо осведомлено о потенциальных последствиях пандемии COVID-19. Таким образом, она отменила свой годовой прогноз на 2020 год. Однако сегодня компания сообщила, что глобальные авиаперевозки восстанавливаются медленнее, чем ожидалось.