Airbus резко сократит производство и рабочие места

1 июля 2020, 10:15

Гендиректор авиастроительного гиганта заявляет, что в ближайшие два года производство Airbus снизится на 40%.

Объем производства самолетов Airbus в течение двух лет будет на 40% ниже докризисных планов. Также, Генеральный директор Гийом Фори отметил, что к 2025 году объемы производства Airbus вернутся в нормальное русло. Примечательно, что 40-процентное сокращение производства приведет к реструктуризации штата сотрудников компании, о деталях которой Airbus пообещал объявить до конца июля. В компании прогнозируют поэтапное сокращение 14 000-20 000 рабочих мест в соответствии с плановыми показателями производства. Фори не уточнил детали реструктуризации, но не оставил сомнений в том, что нынешних временных отпусков будет недостаточно."…Это жестокий факт, но мы должны это сделать. Речь идет о необходимой корректировке в связи с массовым падением производства. Речь идет об обеспечении нашего будущего…", - сказал Фори.Напомним, что в начале апреля Airbus попросил поставщиков замедлить поставки на 40% от обычных графиков. Согласно им, компания выпускала 36 самолетов в месяц. До начала пандемии коронавируса Airbus планировала увеличить производство A320 к 2021 году до 63 самолетов в месяц. В январе французский концерн получил 274 новых заказа на самолеты, в то время как американский Boeing впервые с 1962 года не получил ни одного.