Турция создаст центры производства дронов в каждой из 81 провинций

27 апреля 2026, 17:45

Гендиректор турецкой авиастроительной компании Baykar Байрактар объявил, что Турция намерена создать центры производства дронов в каждой из 81 провинций страны.

Инициатива является частью программы «Национальная технологическая инициатива», направленной на развитие высокотехнологичных отраслей и вовлечение молодежи в эту сферу.Байрактар отметил, что доходы от Международной выставка оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA 2026, которая пройдет 5-9 мая в Стамбуле, будут использованы для реализации этого проекта, который обеспечит Турции производственные мощности для массового производства дронов.