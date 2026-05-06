Азербайджан и Турция начнут совместное производство дронов Sivrisinek

6 мая 2026, 9:45

Азербайджан и Турция будут совместно производить дрон Sivrisinek. Об этом заявил Гендиректор турецкой авиастроительной компании Baykar Халук Байрактар.

По его словам, производство всех дронов, представленных на выставке SAHA 2026, планируется наладить на предприятиях в Азербайджане, включая новую модель Sivrisinek.Беспилотник относится к классу малогабаритных ударных систем и предназначен в первую очередь для поражения наземных целей. Аппарат способен действовать на дальности до 900-1000 км в зависимости от модификации, а также работать по принципу «выстрелил и забыл». В отдельных версиях дальность поражения целей составляет от 10 до более чем 80 км. Система оснащена двигателем внутреннего сгорания, навигацией GNSS и электрооптическим управлением, а также функциями распознавания целей с поддержкой искусственного интеллекта.По оценке экспертов, Sivrisinek может использоваться как для разведки, так и для ударных операций, что делает его универсальным инструментом в современных военных условиях.