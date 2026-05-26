Пекін створив власний реактивний двигун для дронів

26 мая 2026, 18:15

КНР провела успішні випробування нового турбовентиляторного двигуна F406 для безпілотників.



Двигун із тягою 600 кг випробували на реактивному БПЛА Baofeng-4 масою до 3 тонн. Заявлені характеристики — швидкість понад 0,8 Маха, висота до 15 км та тривалі польоти — виводять платформу у сегмент оперативно-тактичних безпілотників, які можуть виконувати не лише розвідку, а й функції ударних або ретрансляційних систем.

Ключове тут саме двигун. Китай давно навчився масово виробляти дрони, але двигунобудування залишалось одним із найбільш проблемних сегментів. Особливо для компактних реактивних платформ, де потрібні висока надійність, ресурс і стабільність роботи на великих висотах.Фактично Пекін зараз формує повністю автономний цикл виробництва важких БПЛА — від електроніки до силових установок. А це вже напряму впливає на військову стійкість КНР у випадку великої війни або технологічної блокади.Окремо варто звернути увагу на сам клас таких дронів. Реактивні БПЛА масою 1,5–4 тонни — це вже не “дешева витратна FPV-авіація”, а майбутня основа висотної розвідки, морського патрулювання, прориву ППО та масових ударних роїв великої дальності.Головний висновок полягає в тому, що Китай більше не просто копіює чужі безпілотні технології. Пекін поступово створює власну незалежну екосистему військової авіації, де дрон стає не допоміжним елементом, а одним із ключових інструментів майбутньої війни.