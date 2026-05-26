26 мая 2026, 14:45
В Кыргызстане заработал Starlink
В Кыргызстане официально заработал спутниковый интернет от компании Starlink.
На карте покрытия сервиса на сайте Starlink появилась активная зона Кыргызстана, а также отдельная страница страны на кыргызском и русском языках с информацией о доступных услугах для пользователей.
