26 мая 2026, 14:45

В Кыргызстане заработал Starlink

В Кыргызстане официально заработал спутниковый интернет от компании Starlink.

На карте покрытия сервиса на сайте Starlink появилась  активная зона Кыргызстана, а также отдельная страница страны на кыргызском и русском языках с информацией о доступных услугах для пользователей.



