Вашингтон меняет порядок получения грин-карт: заявителям придется покидать США

26 мая 2026, 13:15

Служба гражданства и миграции США объявила об изменении правил получения грин-карт.

«Отныне иностранец, временно находящийся в США и желающий получить грин-карту, должен вернуться в свою страну для подачи заявления, за исключением исключительных обстоятельств», - говорится в заявлении ведомства.

Согласно новым правилам, заявители, находящиеся в США на временных основаниях, должны будут покинуть страну, подать документы из-за рубежа и дождаться решения перед возвращением. Процедура может занять несколько месяцев.Ранее около половины заявлений на получение грин-карты подавались непосредственно на территории США, а соискатели могли ожидать решения, не покидая страну. В ведомстве отметили, что новый порядок должен сократить число случаев, когда получившие отказ заявители остаются в США нелегально.