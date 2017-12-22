22 декабря 2017, 9:15

В аэропорту «Киев» установлена ​​система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.

21 декабря в Международном аэропорту «Киев» (Жуляны) при участии руководства совета национальной безопасности и обороны Украины, МИД Украины, МВД Украины, Государственной пограничной службы Украины состоялась презентация системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.Система фиксации биометрических данных «АРКАН» была разработана украинскими специалистами, она позволит верифицировать личность, используя данные как государственных структур Украины, так и крупнейшей в мире международной организации уголовной полиции Интерпол.Систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства введена в исполнение Указа Президента Украины от 30 августа 2017 № 256 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины».