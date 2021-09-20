20 сентября 2021, 11:15

Украина изменила правила транзитного въезда для вакцинированных иностранцев

С 20 сентября 2021 года иностранцы и лица без гражданства при въезде в Украину (в течение 48 часов) освобождаются от самоизоляции, тестирования и установки приложения «Дій Вдома».

Неизменным условием для них остается наличие страхового полиса. Кроме того, вакцинированным иностранцам при въезде в страну необходимо иметь один из следующих документов:

    ▪️ сертификат об одной дозе вакцины или о полной вакцинации,
    ▪️ иностранный COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении,
    ▪️ отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген (за 72 часа).

Указанные документы не являются необходимыми на детей до 12 лет.

Невакцинированным иностранцам нужно иметь отрицательный тест и установить приложение «Дій Вдома» для контроля самоизоляции. Она прекращается в случае получения еще одного отрицательного теста в течение 72 часов.
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