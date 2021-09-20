Украина изменила правила транзитного въезда для вакцинированных иностранцев

20 сентября 2021, 11:15

С 20 сентября 2021 года иностранцы и лица без гражданства при въезде в Украину (в течение 48 часов) освобождаются от самоизоляции, тестирования и установки приложения «Дій Вдома».

Неизменным условием для них остается наличие страхового полиса. Кроме того, вакцинированным иностранцам при въезде в страну необходимо иметь один из следующих документов:▪️ сертификат об одной дозе вакцины или о полной вакцинации,▪️ иностранный COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении,▪️ отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген (за 72 часа).Указанные документы не являются необходимыми на детей до 12 лет.Невакцинированным иностранцам нужно иметь отрицательный тест и установить приложение «Дій Вдома» для контроля самоизоляции. Она прекращается в случае получения еще одного отрицательного теста в течение 72 часов.