В Англию из Международного аэропорта "Киев": что нужно помнить

11 мая 2021, 9:15

Если вы летите из Украины в Англию, вам нужно знать, что из Международного аэропорта «Киев» им. И. Сикорского в город Лутон (Англия) можно вылететь дважды в неделю – по вторникам и субботам. Рейс Киев - Лутон - Киев выполняет венгерский авиаперевозчик WizzAir.



Что нужно знать: украинцы, которые вакцинированы от COVID-19, при въезде в Англию должны предоставить свидетельство о вакцинации, что подтверждает полный курс (две дозы) любой вакцинации от COVID-19 на английском языке. Если же паспорт вакцинации отсутствует, для въезда в Англию вам необходимы ПЦР-тест и 10-дневная самоизоляция.

Отрицательный тест на COVID-19 должен быть сделан перед поездкой, не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. Тестирование должно быть проведено методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или эквивалентного диагностического стандарта. Подробнее здесь https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england#information-that-the-test-result-must-includeТакже, в стране действует требование о самоизоляции до 10 дней лиц, пересекающих границу, а также заполнение онлайн формы контактных данных, сведений о месте самоизоляции и номеров бронирования тестов на COVID-19 перед приездом.С 15 февраля также введено обязательное требование прохождения на платной основе тестов на COVID-19 на 2 и 8 день самоизоляции по прибытию в Англию. Прохождение тестов на COVID-19 необходимо забронировать до прибытия в страну.Пассажиры, следующие транзитом через Соединенное Королевство, должны заполнить «Форму поиска пассажиров по общественному здравоохранению». Форму можно получить по адресу https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk, и ее необходимо предъявить при регистрации и в иммиграционную службу по прибытии.Магазины и организации в Британии работают с 09:00 или 10:00 до 17:30 с понедельника по субботу. За пределами Лондона и других крупных городов в воскресенье работают по сокращенному графику или закрыты. С конца апреля в стране возобновлена работа пабов и ресторанов, открытых площадок, салонов красоты и спортивных центров. Транспорт работает согласно расписанию и без ограничений. В общественных местах и в транспорте необходимо соблюдать масочный режим и социальной дистанции, на улице необязательно.Требования по соблюдению карантинных ограничений касаются всех, кто прибывает в страну:туристов;граждан Великобритании;жителей Великобритании;военослужащих;госслужащих;детей стерше 11 лет;пилотов авиакомпаний и членов экипажей.