"Роумінг як вдома" стає стандартом у тарифах Vodafone

4 декабря 2025, 11:45

Vodafone запускає масштабне оновлення тарифів. Компанія впроваджує принцип Roam like at home (Роумінг, як вдома), що означає приєднання України до єдиного роумінгового простору ЄС.

З 23 грудня для більшості абонентів передплати будуть оновлені умови – тарифами можна буде користуватися в країнах ЄС як вдома без додаткових оплат.

Що це означає для абонентів:

В тарифах без зміни вартості пакетні хвилини і частину гігабайт з загального обсягу по тарифу можна використовувати як в Україні, так і в роумінгу в країнах ЄС.



Основні принципи для українських номерів Vodafone:

• Безлімітні вхідні дзвінки як в Україні, так і в ЄС;

• Пакетні хвилини для дзвінків на українські мережі діють також і в ЄС – вихідні дзвінки в Україну та по країні перебування;

• Частину пакетних гігабайт можна використовувати як в Україні, так і в ЄС;

• Однакова вартість понад пакетних хвилин, МБ та SMS.



Послуга роумінгу буде відсутня в архівних тарифах 4G Smart (Light, XS, XS+), Device та Light, користувачам яких компанія запропонує перейти в інші доступні тарифи і за потреби користуватись послугами у роумінгу.



Як дізнатись про зміни у своєму тарифі:

Усі абоненти отримають у грудні персональне SMS із повідомленням про зміни у кожному тарифі. Інформація про зміни з усіма деталями також буде опублікована на сторінці кожного тарифу – не пізніше, ніж за два тижні до початку змін.