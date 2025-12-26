i24: Турция размещает радары в Сирии, ограничивающие свободу ВВС Израиля

26 декабря 2025, 8:15

Турция ведет работы по размещению радаров на территории Сирии, что может серьезно ограничить свободу действий израильских ВВС в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщает изральский телеканал i24 News, со ссылкой западные источники в разведке.



Развертывание этих систем позволит Турции отслеживать активность израильских самолетов даже при пролете над сирийской территорией. По оценкам экспертов, это может не только затруднить операции Израиля в Сирии, но и повлиять на возможность использования сирийского неба для действий в других регионах, включая Иран и Ирак.



