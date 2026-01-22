Турция развернула в аэропорту Дамаска современную радиолокационную систему

22 января 2026, 11:45

Турция разместила в международном аэропорту Дамаска радиолокационную систему HTRS-100, разработанную оборонной компанией ASELSAN.



Об этом пишет The Jerusalem Post.

Отмечается, что этот шаг может повлиять на баланс сил в регионе, ограничив свободу действий Израиля в воздушном пространстве Сирии и усилив напряженность на Ближнем Востоке.HTRS-100 способна обнаруживать воздушные цели на дистанции до 200 км, обеспечивая высокую точность контроля воздушной обстановки. Эксперты отмечают, что внедрение такой системы знаменует собой заметное укрепление авиационной и оборонной инфраструктуры Сирии, а также расширение технического сотрудничества между Анкарой и Дамаском.