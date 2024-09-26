Турция и Азербайджан создадут совместное военное предприятие

26 сентября 2024, 13:45

Гендиректор турецкой оборонной компании ASELSAN Акйол, принимающий участие в 5-й международной выставке ADEX в Баку сообщил, что в настоящее время идет работа по реализации совместного производства с Азербайджаном.

«В ближайший период вы увидите, как некоторые из продуктов ASELSAN будут производиться в Баку и представлены миру», - отметил он.ASELSAN - турецкая оборонная компания со штаб-квартирой в Анкаре. Основная сфера деятельности - исследования, разработка и производство передовой военной продукции для воздушных, сухопутных и морских сил.