27 апреля 2026, 15:15

Временный поверенный в делах США в Баку Карлон посетила Главную наземную станцию управления Azercosmos, «чтобы узнать о растущей роли Азербайджана в глобальном космическом секторе».

Об этом говорится в заявлении посольства США в Баку.«В этом месяце США успешно запустили 10-дневную миссию Artemis II - первый пилотируемый полет вокруг Луны более чем за 50 лет, что подчеркивает продолжающееся лидерство США в области космических исследований и инноваций. Вместе США и Азербайджан укрепляют сотрудничество в космической сфере, чтобы поддерживать инновации, связь и общее процветание через науку и технологии», - подчеркнули в диппредставительстве.