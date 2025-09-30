В Киеве обсудили сотрудничество Азербайджана и Украины в сфере энергетики

30 сентября 2025, 15:15

В Киеве прошел круглый стол «Азербайджан–Украина: новые возможности партнерства в строительстве ГАЭС и возобновляемой энергетике», который объединил представителей госструктур, энергетических компаний и экспертов обеих стран. Об этом сообщил посол Украины в Баку Гусев.



Украинская сторона выразила благодарность Азербайджану «за поддержку энергетической инфраструктуры страны в условиях российских атак».