Азербайджан подписал соглашения с китайскими компаниями по "зеленой" энергетике

15 ноября 2024, 10:15

В рамках COP29 Азербайджан подписал несколько соглашений с китайскими компаниями, направленных на развитие возобновляемых источников энергии.

Среди них: соглашение с китайской компанией China Energy Overseas Investment и SOCAR Green о проекте строительства солнечной электростанции мощностью 160 МВт в Физулинском районе, а также меморандумы о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики с China Energy Overseas Investment и China Datang.Эти соглашения предусматривают инвестиции в проекты возобновляемой энергетики, а также создание Центра исследований и развития в данной области в Азербайджане.