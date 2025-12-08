Узбекистан запускает крупнейший проект в сфере зеленой энергетики

8 декабря 2025, 17:15

Узбекистан запускает крупнейший проект в области возобновляемой энергетики, который кардинально изменит энергетический ландшафт страны.

Вложив €9,46 млрд, страна планирует построить 42 объекта, которые обеспечат каждое домохозяйство чистой электроэнергией уже в 2026 г. Это крупнейшая на сегодняшний день инициатива, которая значительно изменит подход Узбекистана к энергетике и устойчивости в Центральной Азии.

Президент Мирзиеев объявил о старте проекта на форуме «Энергия будущего: Устойчивая энергетика для нового Узбекистана» в Ташкенте. В следующем году Узбекистан обещает полностью покрыть потребности в электроэнергии за счет исключительно «зеленых» источников. Общая выработка энергии достигнет 23 млрд киловатт-часов, что покроет потребности всей страны.Проект включает строительство 16 новых электростанций, систем хранения энергии, подстанций и 420 км высоковольтных линий электропередачи. Эти меры обеспечат стабильную и экологически чистую энергоснабженность по всей территории страны.