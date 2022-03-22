Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в энергетике

22 марта 2022, 12:45

Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в сфере энергетики, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Доху в воскресенье, 20 марта.

Он отметил, что это шаг на пути обретения большей независимости от России на фоне российского вторжения в Украину.После встречи в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани Хабек заявил, что, к его великому удовольствию, стороны договорились о долгосрочном энергетическом партнерстве. Он сообщил о «сильной динамике», отметив, что эмир продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось.