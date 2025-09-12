Катар опроверг слухи о разрыве партнерства с США в сфере безопасности

12 сентября 2025, 9:45

Международная пресс-служба правительства Катара опровергла информацию Axios о якобы пересмотре катарско-американского партнерства в области безопасности.

"Это категорически ложное заявление и попытка посеять раздор между Катаром и США", - отметили в пресс-службе.В заявлении подчеркивается, что сотрудничество двух стран в сфере обороны "крепче, чем когда-либо" и продолжает расширяться. Отмечается, что Доха и Вашингтон намерены продолжать совместную работу по укреплению мира и стабильности в мире.