Axios: предложение США по ядерной сделке позволяет Ирану обогащать уран

3 июня 2025, 11:15

Переданное 31 мая предложение Вашингтона по ядерной сделке Ирану позволит ограниченное обогащение урана в низком уровне на иранской земле в течение определенного периода времени, сообщает Axios.



Ранее посланник Белого дома Уиткофф и госсекретарь Рубио публично заявили, что США не позволят Ирану обогащать уран и потребуют полного демонтажа иранских ядерных объектов. Однако подробности, предоставленные изданию Axios двумя источниками, показывают более подробные пункты этого предложения.

В частности, ядерная сделка будет сосредоточена на создании регионального консорциума по обогащению, отвечающего нескольким условиям:▪️ Ирану не будет позволено развивать внутренние возможности обогащения урана, выходящие за рамки тех, которые необходимы для гражданских целей;▪️ После подписания соглашения Тегеран должен будет временно снизить концентрацию обогащения до 3%, этот срок будет согласован в ходе переговоров;▪️ Подземные обогатительные установки Ирана должны будут стать «неработоспособными» на согласованный сторонами период времени.Отмечается, что в Белом доме не стали опровергать ни одной детали предложения, описанного Axios.