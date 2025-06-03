Axios: предложение США по ядерной сделке позволяет Ирану обогащать уран

Переданное 31 мая предложение Вашингтона по ядерной сделке Ирану позволит ограниченное обогащение урана в низком уровне на иранской земле в течение определенного периода времени, сообщает Axios.
Ранее посланник Белого дома Уиткофф и госсекретарь Рубио публично заявили, что США не позволят Ирану обогащать уран и потребуют полного демонтажа иранских ядерных объектов. Однако подробности, предоставленные изданию Axios двумя источниками, показывают более подробные пункты этого предложения.
В частности, ядерная сделка будет сосредоточена на создании регионального консорциума по обогащению, отвечающего нескольким условиям:
▪️ Ирану не будет позволено развивать внутренние возможности обогащения урана, выходящие за рамки тех, которые необходимы для гражданских целей;
▪️ После подписания соглашения Тегеран должен будет временно снизить концентрацию обогащения до 3%, этот срок будет согласован в ходе переговоров;
▪️ Подземные обогатительные установки Ирана должны будут стать «неработоспособными» на согласованный сторонами период времени.
Отмечается, что в Белом доме не стали опровергать ни одной детали предложения, описанного Axios.