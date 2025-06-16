Израиль нанес повторный удар по иранскому объекту по обогащению урана

16 июня 2025, 9:45

Речь идет об объекте в Натанзе, который уже был атакован под утро, сообщает АР.

В ЦАХАЛ же подтвердили, что били по данному объекту, назвав его крупнейшим по обогащению урана в Иране, который уже много лет работает над созданием ядерного оружия и содержит инфраструктуру, необходимую для обогащения урана до уровня военного качества."В результате ударов была повреждена подземная часть объекта. В этом районе находятся многоэтажный обогатительный цех с центрифугами, электротехнические помещения и дополнительная вспомогательная инфраструктура. Кроме того, под удар попала важнейшая инфраструктура, обеспечивающая непрерывную работу объекта и усилия иранского режима по получению ядерного оружия", — говорится в сообщении.