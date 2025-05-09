Выявлен предполагаемый секретный иранский ядерный объект

9 мая 2025, 10:15

Fox News опубликовал спутниковые снимки, на которых, по словам оппозиционной группы, запечатлен ранее неизвестный иранский ядерный оружейный объект.



Недавно идентифицированный объект, расположенный в провинции Семнан на севере Ирана, находится далеко от уже известных ядерных объектов Тегерана. По данным Национального совета сопротивления Ирана (NCRI), разведданные, полученные из источников внутри страны, указывают на обширный комплекс, охватывающий более 1000 гектар.

Сообщается, что объект, который иранские власти назвали «Радужным объектом», функционирует уже более 10 лет, маскируясь под химическую производственную компанию Diba Energy Siba.По данным источников NCRI, основной функцией «Радужного объекта» является извлечение трития — радиоактивного изотопа, используемого для улучшения ядерного оружия. В отличие от обогащения урана, тритий практически не имеет мирного или коммерческого применения, что еще больше ставит под сомнение давние заявления Ирана о том, что его ядерные амбиции направлены исключительно на энергетическое или гражданское использование.