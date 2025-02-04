4 февраля 2025, 11:15

Иран тайно создает ядерные ракеты, которые могут поразить Европу — The Telegrap

Британское издание со ссылкой на Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI) утверждает, что Иран разрабатывает ядерные ракеты с дальностью полета 3000 км на основе разработок, переданных Северной Кореей.



Оппозиционная группа в изгнании сообщила журналистам, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) использует два объекта, замаскированные под пусковые установки спутников связи, для ускорения производства ядерных боеголовок. Оба они находятся под контролем Организации передовых оборонных исследований (SPND) — ядерного оружейного подразделения Ирана.



На первом объекте, известном как ракетный полигон Шахруд, примерно в 35 км от города с таким же названием, эксперты SPND и аэрокосмических сил КСИР работают над созданием ядерной боеголовки, которую можно будет установить на твердотопливную ракету Ghaem-100 с дальностью полета 3000 км.



Второй объект, расположенный примерно в 70 км к юго-востоку от города Семнан, используется для разработки ракет "Симорг" — оружия, созданного на основе северокорейских разработок. Конструкция схожа с северокорейской ракетой UNHA-1 высотой 18 м, которую Пхеньян называет одноразовой ракетой для доставки оборудования в космос.



Утверждается, что проводились успешные испытания ракет под видом запусков спутников.

