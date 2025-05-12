Иран планирует отправить РФ пусковые установки баллистических ракет

12 мая 2025, 9:45

Иран в ближайшем будущем готовится поставить РФ пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые Тегеран отправил Москве в 2024 г.

Об этом пишет Reuters, со ссылкой на источники в западных службах безопасности. Последние не предоставили подробности предстоящей передачи, однако в то же время подчеркнули, что эти поставки «неизбежны».

Аналитики отмечают, что эти ракеты, дальность действия которых составляет 120 км, дадут РФ возможность «поражать украинские передовые войска, близлежащие военные объекты и населенные пункты вблизи российско-украинской границы».В то же время подчеркивается, что эти поставки могут осложнить усилия Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта, а также заключение соглашения с Тегераном по иранской ядерной программе.Еще в августе прошлого года Reuters сообщало, что российские военнослужащие проходят в Иране подготовку по использованию ракет Fath-360, которые в скором времени будут поставлены в РФ. Позже и Москва, и Тегеран опровергли эти сообщения.