12 сентября 2023, 11:45

РФ может получить от Ирана много ракет малой и большой дальности

Иран намерен предоставить России ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА, проданным ранее для вторжения в Украину – директор Моссада



Об этом глава израильской разведки Давид Барнеа заявил, выступая на ежегодной конференции Института контртеррористической политики, пишет The Times of Israel.



В условиях продолжающегося военного вторжения россия использовала беспилотники иранского производства «Шахед-136» полученные из Тегерана, несмотря на то, что западные страны предостерегали Иран от экспорта.



По его словам, попытки Ирана предоставить россии ракеты были сорваны.



Барнеа добавил, что у него «есть ощущение, что вскоре будет сорвано еще больше сделок». Однако выразил опасения по поводу оружия, которое россия может предоставить Ирану в ответ.

