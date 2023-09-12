Иран намерен предоставить России ракеты малой и большой дальности в дополнение к БПЛА, проданным ранее для вторжения в Украину – директор Моссада
Об этом глава израильской разведки Давид Барнеа заявил, выступая на ежегодной конференции Института контртеррористической политики, пишет The Times of Israel.
В условиях продолжающегося военного вторжения россия использовала беспилотники иранского производства «Шахед-136» полученные из Тегерана, несмотря на то, что западные страны предостерегали Иран от экспорта.
По его словам, попытки Ирана предоставить россии ракеты были сорваны.
Барнеа добавил, что у него «есть ощущение, что вскоре будет сорвано еще больше сделок». Однако выразил опасения по поводу оружия, которое россия может предоставить Ирану в ответ.
Последние новости
- Безопасность | Сегодня, 13:45
Германия предоставит Украине дополнительные €20 млн гуманитарной помощи
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Бельгія планує передати Україні заморожені активи РФ на суму 100 млрд євро
- Интернет | Сегодня, 12:45
Е-черга на українсько-польському кордоні: що це
- Безопасность | Сегодня, 12:15
У Києві засвітився новий Chevrolet Corvette C8
- Технологии | Сегодня, 11:45
РФ может получить от Ирана много ракет малой и большой дальности
- Железо | Сегодня, 11:15
Компьютерная мышка без кнопок, умеющая работать на любой поверхности
- Безопасность | Сегодня, 10:45
В навчаннях НАТО в 2024 році візьме участь 700 літаків
- Технологии | Сегодня, 10:15
Польща закупить у США 486 систем HIMARS
- Технологии | Сегодня, 9:45
Meta розробляє систему штучного інтелекту з відкритим кодом
Последние материалы
- Фотогалереи | 8 сентября, 9:04
Как могла бы выглядеть едва из драгоценностей
- Аналитика | 4 сентября, 13:01
Найцікавіше за тиждень. Випуск 18 (2023) - LAPP запрошує на виставку та можливості EcoFlow Smart Generator
- Обзоры | 30 августа, 16:09
ColorWay Extra Dry 1200gsm (CW-5612) - ваше авто оцінить його роботу
- Обзоры | 26 августа, 21:51
Patriot Viper V730 - механічна клавіатура, яка навчить вас грати
- Обзоры | 24 августа, 9:52
Deepcool PQ850M 850W - модульний і потужний блок живлення
- Обзоры | 13 августа, 17:03
EnerGenie BAT-12V100AH - потужна AGM-батарея з низьким саморозрядом
- Обзоры | 8 августа, 11:29
RIVACASE 7614 - ваша особиста "військова бананка"!
- Аналитика | 6 августа, 23:39
Найцікавіше за тиждень. Випуск 17 (2023) - YASNO розпочинає співпрацю з EcoFlow та нова Ajax KeyPad TouchScreen
- Фотогалереи | 6 августа, 11:50
Безпілотник для евакуації пораненого - робота українського винахідника
Популярные новости
- Безопасность | 7 сентября, 13:45
Binance та MEGOGO оголошують про запуск спільного крипто-подкаст 5.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Бельгія планує передати Україні заморожені активи РФ на суму 100 млрд євро 0.00
- Интернет | Сегодня, 12:45
Е-черга на українсько-польському кордоні: що це 0.00
- Безопасность | Сегодня, 12:15
У Києві засвітився новий Chevrolet Corvette C8 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
РФ может получить от Ирана много ракет малой и большой дальности 0.00
- Железо | Сегодня, 11:15
Компьютерная мышка без кнопок, умеющая работать на любой поверхности 0.00
- Безопасность | Сегодня, 10:45
В навчаннях НАТО в 2024 році візьме участь 700 літаків 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Польща закупить у США 486 систем HIMARS 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
Meta розробляє систему штучного інтелекту з відкритим кодом 0.00