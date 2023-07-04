Иран хранит арсенал баллистических ракет в 150 км от иракской границы

4 июля 2023, 12:15

Иран разместил большое количество баллистических ракет Qiam-1 в провинции Керманшах на западе страны, которая расположена в 150 км от границ с Ираком.

Об этом сообщает израильский исследовательский и образовательный центр Alma.В предоставленных отчетах центра отмечено, что на указанной территории находятся 3 подземные площадки с десятками бункеров для баллистических ракет. Подчеркивается о наличии еще 80 бункеров в ракетной базе Пяндж-Пеллех, расположенной недалеко от этой же провинции.Qiam-1 - баллистическая ракета малой дальности (800 км). Произведена в Иране и поступила на вооружение ВС страны в 2010 г.