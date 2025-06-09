WSJ: Иран заказал у Китая компоненты для сотен баллистических ракет

9 июня 2025, 9:15

Иран заказал тысячи тонн компонентов для баллистических ракет у Китая с целью восстановить свою военную мощь.

Об этом пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на источники. Отмечается, что поставки перхлората аммония, который будет использоваться для производства топлива для ок. 800 вышеупомянутых ракет, прибудут в Исламскую республику и ближайшие месяцы.По словам источников, часть этого компонента, вероятно, будет отправлена организациям, поддерживаемым Исламской республикой, в том числе йеменским хуситам.Миссия Ирана при ООН пока не прокомментировала эти сообщения. А в МИД Китая сообщили, что не в курсе об этих договоренностях. «Китайская сторона всегда осуществляла строгий контроль за товарами двойного назначения в соответствии с законами и правилами Китая в области экспортного контроля, а также его международными обязательствами», - отметил представитель ведомства.